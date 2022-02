Nach Absturz-Drama: Bergretter schildert Einsatz

Bei Felsabbruch 15 Meter in Bachbett gestürzt

Der 24-Jährige begab sich folglich auf einen Fußsteig. „Von diesem kam er nach nur wenigen Metern ab, geriet in unwegsames Gelände und stürzte rund 15 Meter an einem senkrechten Felsabbruch in ein Bachbett“, berichtet die Exekutive weiter. Dabei erlitt der Tiroler Verletzungen, die leider sofort zum Tod führten.