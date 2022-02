Befreite Höhlenforscher: „Waren auf alles gefasst“

Michal, Jacek und Mateusz stiegen am Donnerstag um 8 Uhr früh in die Lamprechtsofenhöhle in St. Martin bei Lofer ein. Eineinhalb Tage später kamen die drei Polen wieder aus der Höhle heraus. „Wir waren nicht geschockt, nur ein klein wenig überrascht vielleicht“, sagt Ciszewski. Kalt sei ihnen gewesen. Die erste Wegsperre durchs Schmelzwasser konnten sie noch schwimmend überwinden. Nur in der Unterhose, den „Schleifanzug“ zogen sie vorsichtshalber aus und verwahrten ihn trocken.