So fanden die Retter die eingeschlossenen Forscher

Drei Höhlenforscher aus Polen waren - wie berichtet - einen Tag lang in der Lamprechtsofenhöhle in St. Martin bei Lofer in Salzburg eingeschlossen. Am Freitagabend bahnten sich die Männer schließlich - unterstützt von Rettungskräften - teils durch das Schmelzwasser tauchend den Weg zurück ins Freie. Dass das Rettungsteam die Eingeschlossenen überhaupt so schnell lokalisieren konnte, ist wohl einem geschickt in der Höhle platzierten Hinweis zu verdanken!