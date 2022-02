„Olympia-Kaplan“ schaute diesmal aus der Ferne zu

Sportwissen in Predigten verpackt

Umso lieber erinnert sich Maier, der viele Jahre im Don-Bosco-Gymnasium in Unterwaltersdorf im Bezirk Baden unterrichtete, aber an die Erfolge jener Sportler, die er begleiten durfte: „Hubert Strolz war 1984 in Sarajewo mein erster Ministrant.“ Vier Jahre später kürte sich der Skifahrer – wie nun sein Sohn Johannes – zum Olympiasieger. Auch bei den Spielen in Peking fiebert Maier mit den Athleten mit und freut sich aus der Ferne über die heimischen Medaillen. „Ich habe der Mannschaft auch telefonisch gratuliert. Riesenrespekt“, jubelt er. Von seinem profunden Sportwissen kann man sich übrigens ganz leicht überzeugen. Pater Bernhard, der seit August in der Pfarre Amstetten wirkt, baut dieses nämlich gerne in seine Predigten ein.