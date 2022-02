Warum es sich lohnt, ältere Tiere zu adoptieren

Wer mit dem Gedanken spielt, ein Haustier bei sich aufzunehmen, denkt dabei häufig an Hunde- oder Katzenwelpen. Einen älteren Hund oder eine ältere Katze zu adoptieren, kann aber eine genauso schöne Erfahrung sein. „Wer ein ausgewachsenes Tier bei sich aufnimmt, muss sich gewöhnlich keine Gedanken um die Erziehung machen. Es bringt im besten Fall bereits ein Maß an Ausbildung mit. Ältere Hunde kennen oft Grundkommandos und können locker an der Leine laufen“, sagt Sarah Ross, Heimtier-Expertin bei „Vier Pfoten“.