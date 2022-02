Todeszahlen in den USA höher als bei Delta-Welle

Die Omikron-Welle hat sich in den USA so gar nicht mild entwickelt - nach dem immensen Anstieg an Neuinfektionen im Jänner zeigen sich auch enorme Effekte auf die Todeszahlen in den Vereinigten Staaten. Zuletzt wurden bis zu 4182 Todesfälle pro Tag in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet - das ist bedeutend mehr als bei der Delta-Welle vergangenen Jahres.