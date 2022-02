Polizeistreife erwischte fliehenden Goldkettendieb

Ein 30-jähriger italienischer Staatsbürger ließ sich am Donnerstag gegen 17.50 Uhr in einem Schmuckgeschäft auf der Landstraße zwei Goldketten zeigen und nahm diese in die Hand. Als die Verkäuferin ihn aufforderte diese zurückzugeben, machte der Mann ein paar Schritte zurück und verließ fluchtartig das Geschäft.