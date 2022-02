Dopingfall überschattet Bobbewerbe in Peking

Die Olympischen Winterspiele in Peking haben ihren dritten Doping-Fall. Nach Angaben der Internationalen Test-Agentur (ITA) wurde die ukrainische Bobfahrerin Lidija Hunko positiv auf eine verbotene Substanz getestet. Die 28-Jährige hatte in der Monobob-Entscheidung am Montag den 20. und letzten Platz belegt, laut ITA war die Probe während des Wettbewerbs in Yanqing entnommen worden. Das Ergebnis der Analyse lag demnach am Freitag vor.