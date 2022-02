Sturm ließ Strommasten in Hallwang knicken

Das Sturmtief „Ylenia“ hinterließ in Salzburg nicht nur an Bäumen und Autos Schaden, sondern zog auch die umstrittene 380-kV-Freileitung in Mitleidenschaft. In Hallwang knickte um 13.00 Uhr ein Strommast der Austria Power Grid (APG) um, der derzeit für die neue Salzburgleitung gebaut wird.