Keine Erste-Hilfe-Kurse für 25.000 Personen in OÖ

Zwei Jahre Pandemie hat das Rote Kreuz zwar vor „riesige Herausforderungen“ gestellt, aber auch das zivilgesellschaftliche Engagement gefördert, zog Oberösterreichs Präsident Walter Aichinger am Donnerstag Bilanz. Beim Roten Kreuz in Oberösterreich zeigte sich die Einsatzbereitschaft durch einen Zuwachs an freiwilligen Helfern und Blutspendern, zudem sei auch mehr Geld gespendet worden. Kaum Zeit blieb jedoch für Erste-Hilfe-Kurse.