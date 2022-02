Italienische Polizei nahm über 60 Menschen fest

39 Verdächtige wurden ins Gefängnis gebracht, 26 stehen unter Hausarrest. Darunter auch zwei Beamte, die Informationen an die Mafia weitergegeben haben sollen. Es war diese einer der größeren Einsätze gegen die ‘Ndrangheta in der jüngeren Vergangenheit. Die Mafia operiert laut Polizei in vielen Teilen Italiens, aber auch international wie in Deutschland, Kanada oder der Schweiz.