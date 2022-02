Fake-Mails vom „Bundeskriminalamt“ im Umlauf

In der Mail wird dem Empfänger mitgeteilt, dass gegen ihn wegen Kinderpornografie, Pädophilie, Cyberpornografie und Exhibitionismus ein Verfahren eingeleitet wurde. „Es wird vorgetäuscht, dass der Empfänger mit empfindlichen Strafen zu rechnen hat!“, erklären die Beamten. Um diese abzuwenden, besteht die Möglichkeit an die angeführte Email-Adresse eine Stellungnahme zu senden. „Keinesfalls die angehängte Datei öffnen. Diese könnte Schadstoffware enthalten und ihr Endgerät infizieren, um weitere Straftaten zu begehen!“ Die Betrüger versuchen wohl durch diese Masche an Daten für weitere Straftaten zu gelangen. Mehr Informationen zur Prävention findest du hier.