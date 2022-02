Biber wüten im Ort: Anrainer fordern eine Lösung!

Zum verbalen Schlagabtausch zwischen Anrainern, Ortschef und Experten kam es Dienstagnachmittag in Wilfersdorf. Die Emotionen kochten dabei nicht nur bei den Betroffenen hoch. Die Ursache dafür ist tierischen Ursprungs: Denn etliche Biber wüten seit rund anderthalb Jahren in der kleinen Ortschaft am Fuße des Flachbergs. Die Schäden sorgen bei Anrainern für reichlich Unmut – und ein massives Sicherheitsrisiko im Ort. Umgestürzte Bäume bis hin zu einem eingestürzten Straßenstück zeugen von der Dringlichkeit der Angelegenheit.