„Staub-Donut“ verbirgt massereiches Schwarzes Loch

Vier Teleskope zusammengeschaltet

Das Instrument kombiniert dabei mittels Interferometrie das Infrarotlicht, das von allen vier Teleskopen des VLT (Very Large Telescope) gesammelt wird. Die Möglichkeit, die vier 8,2-Meter-Teleskope (Bild unten) zusammenzuschalten, bescherte den Wissenschaftlern die nötige Auflösung, um selbst in einer so weit entfernten Galaxie wie Messier 77 zu sehen, was dort im Inneren vor sich geht.