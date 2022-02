Omikron ist der Anfang vom Ende - der Meinung sind immer mehr Virologinnen und Virologen, einschließlich Norbert Nowotny. Das Coronavirus bewege sich in Richtung eines saisonalen Virus, sagt er, „ähnlich wie die Grippe, die wir ja auch alle Jahre wiederhaben.“ In ein paar Jahren wird Corona also ähnlich der Grippe jeden Herbst und Winter wiederkommen, jene, die wollen, schützen sich durch eine Impfung vor einem schweren Verlauf, aber „wir werden keine Lockdowns mehr brauchen“, sagt Nowotny im Gespräch mit Damita Pressl.