Das Next-Gen-Update für „Cyberpunk 2077“ ist da

Über ein Jahr nach der Veröffentlichung hat Entwickler CD Projekt Red das zum Start arg fehlergebeutelte Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ auf Version 1.5 aktualisiert. Damit halten nun lang versprochene Next-Gen-Grafikfunktionen wie Raytracing Einzug in der Version für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Neben optischen Verbesserungen wird die Spielwelt - auch am PC - zudem mit mehr Bewohnern und Verkehr angereichert, auch am Fahrverhalten der Autos haben die Entwickler geschraubt. Im Video werden die Neuerungen von Patch 1.5 genauer vorgestellt.