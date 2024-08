Wieso Intel und Nvidia trotz KI-Boom schwächeln

Eigentlich herrschen in der Chipbranche goldene Zeiten: Nach dem Engpass in der Corona-Pandemie und daraus entstandener Lieferverzögerungen wachsen auf der ganzen Welt Chipfabriken aus dem Boden – angelockt mit üppigen staatlichen Fördermilliarden. Der immer mehr an Fahrt gewinnende KI-Hype tat sein Übriges und machte den Chipriesen Nvidia zeitweise zur wertvollsten Firma der Welt. Nun aber wird die Luft wieder dünner.