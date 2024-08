Nintendo eröffnet erstes eigenes Museum in Japan

Das Museum in der Stadt Uji in der Präfektur Kyoto befindet sich in einer renovierten Fabrik, in der der Spielegigant 1969 mit der Produktion von Spielkarten begann, bevor dort später auch Spielkonsolen repariert wurden. In einem Video gab „Super Mario“-Schöpfer Shigeru Miyamoto am Dienstag einen Vorgeschmack auf das Museum.