Erneut mehr Gewalt im privaten Umfeld in Salzburg

Alles in allem finden sich in der Statistik 4.908 Anzeigen wegen Gewalt (plus drei Prozent). Das heißt, rund 70 Prozent der Taten ereigneten sich im öffentlichen Bereich und 30 Prozent im privaten Umfeld. In rund zwei Dritteln aller Gewaltdelikte kannten sich Täter und Opfer. Raubdelikte, die ebenfalls in diesen Bereich fallen, gingen um knapp fünf Prozent auf 97 Taten zurück. Einen starken Ausreißer gibt es bei Gewalt gegen Beamte, hier nahmen die angezeigten Taten um knapp zwei Drittel auf 161 zu.