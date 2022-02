Schützenhöfer will Impfpflicht nicht aussetzen

In der heutigen Landtagssitzung konfrontierten die Freiheitlichen Hermann Schützenhöfer mit der Frage, ob er das Impfpflichtgesetz und die darauf fußende Verordnung in der Steiermark überhaupt „als vollziehbar“ ansehe. „Wir kommen an die Grenzen der Belastbarkeit“, räumte Schützenhöfer ein, die Vollziehung des Gesetzes ab 16. März in der Steiermark sei aber sichergestellt.