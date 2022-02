Beim Abbiegen: zwei Unfälle auf Kärntens Straßen

Gegen 6.15 Uhr wollte ein 47-Jähriger aus St. Veit an der Glan auf der Feschnigstraße in Klagenfurt nach links zum Klinikum abbiegen. Ein Pkw kam ihm auf der Gegenspur entgegen, war allerdings noch so weit weg, dass der St. Veiter den Abbiegevorgang fortsetzte. „Der unbekannte PKW-Lenker soll plötzlich Gas gegeben haben und mit hoher Geschwindigkeit weitergefahren sein, weshalb es zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen ist“, heißt es seitens der Polizei.