USA bekräftigen Invasions-Warnung, Kiew entwarnt

Der US-Geheimdienst CIA warnt, dass Russland planen könnte, bereits am Mittwoch in die Ukraine einzumarschieren. Ungewöhnliche Truppenbewegungen der russischen Armee sollen diese These belegen - diese sind auch auf Satellitenbildern zu sehen (siehe Video oben). Aus Kiew selbst kommt aber vorläufige Entwarnung. Außenminister Dmytro Kuleba vermeldete am Dienstag: „Es ist uns und unseren Verbündeten gelungen, Russland von einer weiteren Eskalation abzuhalten."