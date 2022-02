Olympia für Limbacher nach fünf Kreuzbandrissen

Und darauf sei sie auch stolz, merkte Limbacher im Gespräch an. Auch auf ihre jüngste Rückkehr, realisiert ausgerechnet auf dem nunmehrigen Olympia-Kurs beim Weltcup im vergangenen November. „Diese letzte Verletzung war schon zach. Und es ist vielleicht nicht so gescheit, was ich mache. Aber ich will selbst in der Hand haben, wie ich meine Karriere gestalte oder wann ich sie abschließen werde.“