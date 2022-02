Wieder Gäste in illegalem Gasthaus in NÖ erwischt

Treffen in Lokal am Freitag, auch Küssel dabei

Betrieb in dem Lokal war auch schon am Freitagabend aufgeflogen. 39 Polizisten und sechs Beamte der Finanzpolizei fanden 107 Gäste, aber weder eine Betriebsanlagengenehmigung noch Gewerbeberechtigung vor. 61 Besucher hatten keinen gültigen 2G-Nachweis, so die Exekutive. Unter den Gästen befanden sich Gottfried Küssel und andere prominente Vertreter der rechtsextremen Szene. Im Zuge der Razzia legten einige der Gäste - auch Küssel selbst - aggressives Verhalten an den Tag. Sie wurden wegen Anstandsverletzungen angezeigt.