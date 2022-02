Vorarlberger Teenager in Lindauer Therme beklaut

Am Sonntagabend zeigte ein 17-jähriger Geschädigter aus Österreich einen Diebstahl einer Tasche in der Lindauer Therme an. Laut seinen Angaben deponierte er die Tasche mit Geldbeutel und seinem Mobiltelefon in einem Regal im Sportbad. Als er wieder zum Regals zurückkam, stellte er fest, dass eine Tasche fehlt.