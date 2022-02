3 Freunde haben den Super Bowl noch nie verpasst

Tickets für ersten Super Bowl kosteten zwölf Dollar

Am Sonntag besuchen die drei Senioren ihren 56. Super Bowl. Verändert hat sich seit dem ersten Spiel vieles - vor allem die Ticketpreise: Am 15. Jänner 1967 bezahlten die drei im Los Angeles Memorial Coliseum zwölf Dollar für einen Sitzplatz, um die Green Bay Packers vs. Kansas City Chiefs zu sehen. Mit damals „nur“ etwa 62.000 Zuschauern gilt der 1. Super Bowl als der einzige in der Geschichte, der nicht ausverkauft war.