Ab 0.30 Uhr: Super Bowl zwischen Bengals und Rams

Als Quarterback darf er auf Joe Burrow vertrauen. Der 25-Jährige ist erst in seinem zweiten NFL-Jahr, wie Stafford wurde er im Draft als Nummer eins ausgewählt. „Joey B." ist ein Phänomen. Im November 2020 zog sich die Quarterback-Hoffnung einen Kreuzbandriss zu, im Jahr darauf führte er die Bengals zu ihrer besten Saison seit mehr als 30 Jahren. Burrow ist in Ohio aufgewachsen, ist in Cincinnati also so etwas wie ein Lokalheld. Die Super Bowl wird erst sein 30. NFL-Spiel von Beginn an. Auf seine Nebenleute kann er sich allerdings verlassen - allen voran Wide Receiver Ja´Marr Chase.