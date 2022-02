Gedenkfeier zum 50. Todestag von Josef Krainer I.

In seiner Gedenkansprache würdigte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer das Wirken Krainers: „Kaum ein Name wird mit den Jahren des Wiederaufbaus in der Steiermark so verbunden wie Josef Krainer sen. Mit Weitsicht und Konsequenz legte er schon früh den Grundstein für den Wohlstand der Steiermark. Als Reformer hat Landeshauptmann Josef Krainer unser Land geprägt. Er schrieb dabei ein wichtiges Stück Zeitgeschichte der Steiermark und hat ein großes politisches Erbe hinterlassen.″ Josef Krainer, so Landeshauptmann Schützenhöfer weiter, öffnete die Steiermark, legte den Boden für eine vorbildhafte regionale Außenpolitik und verhalf damit auch der Steiermark zu großem wirtschaftlichen Aufschwung: “Er war ein Politiker, der über die Grenzen des eigenen Landes hinausgedacht hat. Er war Politiker aus Leidenschaft, der gestalten, formen und verändern wollte und ein Türöffner des Zulassens und des Widerspruchs war. Nichts beunruhigte ihn mehr als der Stillstand in der Politik. Permanente Reformen waren für ihn Voraussetzung einer wirksamen politischen Aktivität. So ist es auch gerade in einer Zeit der ständigen Veränderungen unsere Pflicht, den Weg der Reformen, den Landeshauptmann Josef Krainer sen. eingeschlagen hat, weiterzugehen und die nötigen Entscheidungen zu treffen, um auch den nächsten Generationen in unserem Land eine positive Zukunft zu ermöglichen. Josef Krainer senior war Landesvater und Staatsmann.“