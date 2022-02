„LobauBleibt“-Flyer nahe Camp auf Auto geleimt

Am frühen Vormittag entdeckte die 27-Jährige den Schaden an ihrem Fahrzeug, das in der Hirschstettner Straße geparkt war. Mit Leim war auf die Motorhaube ein Flyer der „LobauBleibt“-Bewegung geklebt worden. Der Ärger der jungen Frau: überaus groß. Die Tatzeit: unklar, wohl aber in der Zeit von Freitag bis Sonntagfrüh.