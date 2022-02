Ehepaar tot in Haus im Burgenland aufgefunden

Tragischer Vorfall im mittelburgenländischen Landsee (Bezirk Oberpullendorf) am späten Samstagnachmittag: Ein älteres Ehepaar wurde tot in seinem Einfamilienhaus aufgefunden, wie die Polizei bestätigte. Nähere Informationen will die Exekutive im Lauf des Vormittags liefern.