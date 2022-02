Winterspiele: Neuer Tiefststand bei Corona-Fällen

Bei den Winterspielen in Peking sind so wenige neue Corona-Fälle wie noch nie erfasst worden. Wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten, wurden am Vortag lediglich drei weitere Infektionen bei Beteiligten entdeckt. Zwei Infektionen wurden demnach am Pekinger Flughafen bei ankommenden Beteiligten der Spiele festgestellt. Zudem fiel einer von über 69.000 Tests in der abgeschlossenen Olympia-Blase positiv aus.