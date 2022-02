Schwarzblau startet Suchaktion nach Arbeitskräften

Am Samstag traf sich der schwarzblaue Teil der Landesregierung zur Klausur. In erster Linie ging es darum, „eine gesamtheitliche Stoßrichtung zur Gewinnung von Fachkräften zu fixieren“, so Thomas Stelzer (ÖVP) und Manfred Haimbuchner (FPÖ) danach. Denn der akute Fachkräftebedarf betrifft immer mehr Bereiche und wird sich auf Sicht zu einem generellen Arbeitskräftemangel entwickeln, zeigen die Prognosen des Landes bis ins Jahr 2030.