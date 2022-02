Autoren tauschen für neue Reihe ihre Werke aus

Am 17. März wird die Reihe gebührend fortgesetzt

Weiter geht dieser Reigen an unüblichen und überraschenden Kombinationen, welche „literarische Tauschgeschäfte“ mit sich bringen, dann am 17. März, an welchem Selma Mahlknecht auf Irene Prugger trifft. Beide Autorinnen decken eine große Bandbreite an Texten ab – vom Theater zum Essay, vom Roman zum Hörspiel, von der Reportage zur Kurzgeschichte. Der preisgekrönte Tourismus-Essay „Berg and Breakfast“ von Mahlknecht und das Sachbuch über die Bergrettung mit dem Titel „Nerven wie Seile“ von Prugger haben etliche Berührungspunkte.