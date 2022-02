Impfverweigerin Eva Herzig: Karriere liegt auf Eis

Rückkehr in die Heimatstadt

Es gibt aber auch Fernsehsender und Produzenten, die ein Engagement nicht vom Impfstatus abhängig machen, wie zum Beispiel Servus TV. „Letzten Herbst habe ich die Hauptrolle in Julian Pölslers Salzburg-Krimi ,Letzte Bootsfahrt‘ gespielt“, erzählt die Grazerin, die vor Kurzem wieder fix von Wien in ihre Heimatstadt gezogen ist und nun am Glacis wohnt.