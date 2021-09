Eva Herzig: Nach ORF-Aus jetzt Rolle bei ServusTV

Noch nicht berücksichtigt in dem im Frühjahr 2020 geschnürten Versicherungspaket ist ein Impfschutz. Dessen Aufnahme in die Versicherungsbedingung ist jedoch nur eine Frage der Zeit. Ob Frau Herzig mit oder ohne „Stich“ Filmschauspielern darf, bleibt also der Risikobereitschaft der Produzenten überlassen ...