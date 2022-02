Zauberwurf in Milliardenliga

„Die Saison hat Höhen und Tiefen, aber wir glauben noch an ein Ticket für die Play-offs“, sagt Pöltl, der in Mariahilf aufwuchs, bei den DC Timberwolves in der Donaustadt als Youngster durchstartete. Zuletzt ging sein spektakulärer Treffer von der Mittellinie (!) gegen Atlanta viral - mit den starken Leistungen samt Zauberwurf hat er sich den Titel als „Wiener der Woche“ mehr als verdient.