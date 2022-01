Jakob Pöltl verliert mit Spurs gegen Titelanwärter

Die San Antonio Spurs haben am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine 102:117-Niederlage gegen die Brooklyn Nets einstecken müssen. Der Wiener Jakob Pöltl verzeichnete mit 15 Punkten und elf Rebounds sein 15. Saison-Double-Double. Außerdem bilanzierte der Center mit drei Blocks und einem Assist in 35:45 Spielminuten.