San Antonio verliert ohne Jakob Pöltl gegen Miami

Die Texaner mussten gegen den Zweitplatzierten der Eastern Conference auch auf Topscorer Dejounte Murray und die ebenfalls verletzten Doug McDermott, Jock Landale sowie Keita Bates-Diop verzichten. Für Miami war das 112:95 der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen. Tyler Herro erzielte 24 Punkte. San Antonio muss weiter auf den 20. Saisonsieg warten. Nur Derrick White (22) und Tre Jones (16) schrieben gegen das Team aus Florida zweistellig an. Bereits am Freitag steigt für die Spurs gegen die Houston Rockets das letzte Heimspiel im Februar. Das heimische AT&T Center wird in den kommenden Wochen wieder zur Rodeo-Arena. Auf Pöltl und Kollegen warten demnach acht Begegnungen in Folge in der Fremde. Die jährliche Auswärtstour ist als „Rodeo Road Trip“ bekannt.