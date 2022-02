Ab 18.30 Uhr LIVE: Leverkusen gegen Stuttgart

Sowohl der VfB als auch Bayer 04 sind in den Samstagabendspielen der Bundesliga in dieser Saison noch ungeschlagen. Das Team von Pellegrino Matarazzo holte beim Remis in Gladbach sowie beim Sieg in Wolfsburg vier seiner sieben Auswärtspunkte am Samstagabend. Leverkusen hat derweil seine letzten vier Duelle am Samstagabend allesamt gewonnen.