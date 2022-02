Kollision auf der Skipiste: Snowboarderin gesucht!

Bereits am 6.2. gegen 11.45 Uhr in Hopfgarten im Brixental passierte das Unglück auf der roten Piste 21/22. Kurz oberhalb der Mittelstation der Gondelbahn Hohe Salve kam es zu einer Kollision zwischen einem 36-jährigen Deutschen und einer Snowboarderin. Sie erkundigte sich gleich nach dem Zusammenstoß in englischer Sprache nach dem Gesundheitszustand des 36-Jährigen, wobei dieser vorerst angab, unverletzt zu sein. Daraufhin fuhr die Snowboarderin ohne Bekanntgabe ihrer Personal- und Kontaktdaten weiter.