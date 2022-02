Radetzkystraße: Die letzten zwei Mieter ziehen aus

„Dass die Mieter standhaft geblieben sind, hat sich also eindeutig ausgezahlt!“, so Ronald Schlesinger, Teamleiter im Bereich Mieterschutz der Mieterhife Wien, der die leidgeplagten Bewohner von Anfang an unterstützt hat. Die neuen Bleiben wurden zudem nach den Wünschen der neuen Mieter saniert. Rechtsanwältin Iris Machtinger hat die Rechtsvertretung im Absiedelungsverfahren übernommen und ist mit dem Erfolg zufrieden.