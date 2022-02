Wohnzimmer-Checks in allen Teststationen verfügbar

Um eine möglichst sichere Rückkehr in die Klassen für alle zu ermöglichen, appellieren Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister an Lehrer, Eltern und Schüler, sich noch am Wochenende selbst zu testen. „Je früher getestet wird und Klarheit herrscht, desto besser“, heißt es.