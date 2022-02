Stadtgalerie stellt zwei Salzburger Künstler aus

Man will die ausgestellten Werke von Künstlerin Isabell Rauchenbichler am liebsten anfassen. Luftpolsterfolie an Fensterscheiben klebend, mit Wasser gefüllte Planschbecken, oder durch den Luftzug tanzende Seidenstoffe, die von der Decke hängen – Isabell Rauchenbichler will mit ihrer Kunst klare Grenzen verwischen. „Wachs ist ein weiteres Lieblingsmaterial von mir. Es kann fest sein, flüssig und es kann sich auch ganz auflösen“, so Rauchenbichler. Der wandlungsfähige Werkstoff, hängt in ihren Werken oft mit der Thematik der Erinnerung zusammen. „Sich an etwas zu erinnern, ist oft nur schemenhaft oder fragmentarisch möglich. Oder die Erinnerung ist bereits vollkommen verblasst. “