Shields: „Body einer 56-Jährigen - unbearbeitet“

„Will meinen superdünnen Teeniekörper nicht zurück“

Ursprünglich hatte sich Shields geschworen, sich nie wieder in Designer-Jeans zu zwängen. In einem Interview vor zwei Jahren verriet sie: „Ich passe zwar noch rein, aber es tut echt weh. Das letzte Mal, dass ich da bequem reingepasst habe, war 2004 - als ich am Broadway aufgetreten bin.“