Größter geschliffener Diamant „Enigma“ versteigert

Sein nicht genannter Besitzer hatte das im Guinness-Buch der Rekorde eingetragene Juwel in den vergangenen 20 Jahren nie gezeigt. „The Enigma“ wurde von Experten so geschliffen, dass er 55 Facetten und die Form des handflächenförmigen Hamsa-Symbols hat, das in der Golfregion für Macht und Schutz steht.