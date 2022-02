Kollision auf Skipiste in Fieberbrunn

Der Zusammenstoß zwischen der Frau (54) und dem unbekannten Mann ereignete sich auf der Abfahrt Reckmoos Süd Höhe „Fritzalm“ in Fieberbrunn am 9.2.2022 gegen 11 Uhr. Der Unbekannte erkundigte sich nach der Kollision mit der Frau nach deren Befinden - im ersten Moment sagte die Frau, dass sie unverletzt sei. Was allerdings nicht stimmte, wie sich später herausstellen sollte: Sie hat eine Fraktur des rechten Schienbeinkopfes.