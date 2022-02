Tirol hat den höchsten Zuwachs an Unternehmen

Um vier Prozent ist die Zahl der Unternehmen gestiegen. Gab es Ende 2020 noch 47.516 Betriebe, so zählten die Verantwortlichen mit Stichtag 31. Dezember 2021 49.429 Unternehmen, also um 1913 mehr. „Im Bundesländervergleich ist das der stärkste Zuwachs und zugleich ein neuer Höchststand in Tirol“, rechnet Stefan Garbislander, Abteilungsleiter für Wirtschaftspolitik, Innovation und Strategie, vor. Von den 49.429 Unternehmen waren die meisten (33.935) Einzelunternehmen.