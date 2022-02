Fettner: Medaille da, aber keine Zeit für Party

„Gleich nach dem Springen war es nicht möglich, groß zu feiern. Da waren die Emotionen noch so groß, außerdem war für den nächsten Tag ja der Mixedbewerb angesetzt, da wollte ich das Maximum herausholen“, so Fettner. Und am Montag nach der Farce bei eben jenem Mixedbewerb „war keiner in Stimmung, zu feiern, da waren wir doch alles sehr bedrückt“.