Fettners Silberne rührt Morgenstern zu Tränen

„Fetti, du Irrer, Habediehre“, so begann Thomas Morgenstern seine Grußbotschaft an den Sensations-Zweiten Manuel Fettner, in der er seinem Spezi zum Gewinn der Silbernen gratulierte. Dass der 36-Jährige in seinem hohen Sportler-Alter noch eine Olympia-Medaille erspringt, rührte „Morgi“ sogar zu Tränen.