Zwei Premieren für Fettner innerhalb 24 Stunden

„Ich gehe nicht davon aus, dass jeder auf einmal zum Bescheißen anfängt“

Grundsätzlich sei er für genaue Kontrollen, weil die Leistung entscheiden soll. „Wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann soll disqualifiziert werden. Wie das aber ablaufen kann, dass so viele an einem Tag passieren?! Ich weiß nicht, wie die Kontrollen sonst bei den Damen ablaufen. Aber mich wundert es halt, weil ich davon ausgehe, dass nicht jeder auf einmal zum Bescheißen anfängt. Da muss irgendetwas in der Kommunikation in den Wettkämpfen davor nicht gepasst haben.“